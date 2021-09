US Open 2021: Achtelfinale mit Zverev, Djokovic & Otte - Tag 8 Heute LIVE im TV, Stream & Ticker

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Seinen überraschenden Einzug in ein Grand-Slam-Achtelfinale feiert Oscar Otte mit der Modeste-Brille. Nun will er sein Märchen fortsetzen. Auch Alexander Zverev kämpft um sen Viertelfinal-Ticket.

Gegen Andreas Seppi setzte sich der 28-Jährige in vier Sätzen durch und zog damit nach Peter Gojowczy als zweiter Qualifikant in das Achtelfinale der US Open 2021 ein.