NFL: Deutscher Star Amon-Ra St. Brown über Rookie-Saison, Bruder & Jamal Musiala

Amon-Ra St. Brown startet bei den Detroit Lions in seine Rookie-Saison. Bei SPORT1 spricht er über seine Ziele für dieses Jahr und das Aus von Bruder Equanimeous bei den Green Bay Packers.

Amon-Ra St. Brown ist der jüngste Spross der deutschen Receiver-Familie. Nach aufsehenerregenden College-Jahren bei den USC Trojans schlugen die Detroit Lions in der vierten Runde des NFL-Drafts zu .

Viele Experten hatten das größte Talent der Familie mit dem ehemaligen Mr. Universum und der deutschen Mutter aus dem Rheinland deutlich früher erwartet, denn Amon wird eine große Karriere bei den Profis zugetraut. Die Coaches in Detroit schwärmen.

SPORT1: Amon-Ra, Ihr NFL-Debüt für die Detroit Lions rückt immer näher. Haben Sie das schon realisiert und wie fühlt es sich nach den ersten Vorbereitungsspielen an?

Amon-Ra St. Brown: Jetzt habe ich ja schon drei Spiele gemacht und es fühlt sich ganz gut an. Mein erstes offizielles Spiel wird dadurch auch nicht so crazy, wie man vielleicht denkt. Ich freue mich drauf.

Amon-Ra St. Brown zum Draft: „Ich war enttäuscht“

St. Brown : Es war jetzt nicht so serious wie gerne beschrieben. Ich musste einfach zeigen, dass ich kein Softie bin (lacht).

Möglichst viele Yards sind das Ziel

SPORT1: Sie wurden bisher meist im Slot – in der Mitte des Feldes – eingesetzt – sehr oft bereits mit den Startern. Worauf kommt es dabei im Vergleich zum 1-zu-1-Duell auf außen an? Welche Rolle bevorzugen Sie?

St. Brown : Ich mag beide Positionen. In der Mitte ist man auf „High Alert“. Da passiert alles sehr schnell. Das ist der Unterschied zur Außenposition.

SPORT1: Was haben Sie sich für Ihre Rookie-Saison vorgenommen?

SPORT1: Mit Jared Goff haben Sie einen Super-Bowl-erfahrenen Quarterback, der von den Rams allerdings im Tausch für Matt Stafford weggeschickt wurde. Was zeichnet ihn aus und haben Sie schon Chemie entwickelt?

Nach „EQ“-Aus bei den Packers: Bruderduell verschoben

SPORT1: Am zweiten Spieltag geht es gegen die Green Bay Packers. Dort spielte bis zuletzt Ihr Bruder Equanimeous…

St. Brown: Es ist sehr schade und bitter für ihn, so ist leider das NFL-Geschäft. Ich bin aber sicher, dass er schnell ein neues Team finden wird und dann holen wir das Duell nach. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

SPORT1: Sie sind das bisher größte deutsche Offensivtalent in der NFL. Die Liga hat gerade betätigt, dass spätestens ab 2023 Spiele in Deutschland ausgetragen werden . Wie wichtig ist Ihnen die Rolle als Football-Botschafter, um vielleicht, ähnlich wie Dirk Nowitzki, einen NFL-Boom im Heimatland Ihrer Mutter auszulösen?

St. Brown: Das wäre natürlich super, wenn ich dazu beitragen könnte. Ein Spiel mal in Deutschland zu spielen, fände ich auch sehr cool. Es sieht ja danach aus, vielleicht sind wir dann auch dabei.

Über Jamal Musiala: „Zuletzt bei der EM Kontakt“

St. Brown: Das Interview hat ein Marketing-Berater organisiert. Es war ziemlich cool. Ich mag ja Fußball und verfolge die deutsche Nationalmannschaft. Ich war ziemlich enttäuscht, dass sie bei der EM so früh ausgeschieden sind und habe mir danach auch kein Spiel mehr angeschaut. Bei der EM hatte ich zuletzt mit Jamal Kontakt, jetzt steht bei uns beiden ja der Saisonstart im Fokus. Ansonsten sind wir auf Social Media verbunden.

SPORT1: Coach Campbell nannte Sie in Anlehnung an Ihren Vornamen (Amun-Re ist der ägyptische Sonnengott, Anm. d. Red.) in der Vorbereitung ‚Sonnengott‘ – ist der Spitzname hängengeblieben?