AEW vs. WWE: Danielson, Cole, Punk - ein größeres Beben als Hulk Hogan?

Nun auch Daniel Bryan und Adam Cole: WWE-Rivale AEW expandiert personell in ähnlichem Maße wie einst WCW - und vermeidet dabei auch einen großen Fehler des Vorläufers.

Ist es purer Größenwahn? Oder tatsächlich eine treffende Umschreibung, was gerade in der Wrestling-Welt passiert?

Es kommt auf den Blickwinkel an - und der Blickwinkel von CM Punk ist dieser:

Die aktuelle Serie großer AEW-Verpflichtungen: Größer als die Wechselwelle der früheren WWF zu WCW in den Neunzigern, an deren Ende WWE zwischenzeitlich die Marktführerschaft verlor?

Es ist ein gewagter Vergleich, über den in der Fan-Szene viel gestritten werden wird - ähnlich wie über Äußerungen von WWE-Boss Vince McMahon und dessen Topstar Roman Reigns, die AEW bis heute nicht mal als „Konkurrenten“ bezeichnen wollen.

Aber ohne jeden Zweifel ist der 5. September 2021 der vorläufige Höhepunkt der größten tektonischen Verschiebung in der Wrestling-Landschaft seit dem WCW-Untergang vor 20 Jahren . Und die Betonung liegt auf vorläufig, denn weitere große Wechsel sind abzusehen.

AEW statt WWE: Adam Cole und Bryan Danielson setzten Welle fort

Sting , Paul Wight (ehemals Big Show) , Christian Cage , Mark Henry , Punk, Cole, Bryan Danielson (Daniel Bryans bürgerlicher Name, mit dem er nun wieder antreten wird): Die Liste großer Namen, die sich dem Roster von AEW im Lauf der vergangenen zehn Monate angeschlossen haben, beeindruckt.

Sowohl Danielson als auch Cole betonten bei der PK nach All Out, WWE nicht im Groll verlassen zu haben, zufrieden auf ihre jeweiligen Karrieren dort zurückzublicken und zuletzt auch gute Gespräche mit McMahon geführt zu haben.

Adam Cole noch vor zwei Wochen bei WWE

„Ich wollte zurück und wieder mit der Crew arbeiten, mit der ich mich gerne 24 Stunden am Tag umgebe, deren Leidenschaft fürs Pro-Wrestling genauso groß ist wie meine“, sagte der 32-Jährige.

Seine neuen, alten Verbündeten Kenny Omega und Nick und Matt Jackson (The Young Bucks), mit denen er einst Teil des populären „Bullet Club“ war, sind bei AEW zusammen mit Cody Rhodes auch Co-Geschäftsführer unter Präsident Tony Khan. Der Sportmanager und Sohn des Milliardärs Shahid Khan ist das finanzielle, aber als langjähriger Wrestling-Fan auch kreative Rückgrat von AEW.

Was der oft mit seinem Idol und Förderer Shawn Michaels verglichene Cole ebenfalls hervorhob: „Die Fans hier fühlen genau dasselbe wie wir.“

Cole war noch vor zwei Wochen für WWE im Einsatz, das frühere Aushängeschild des NXT-Kaders beschloss dort am Tag nach dem SummerSlam seine Fehde mit Kyle O‘Reilly. Sein schneller Wechsel wurde durch eine Vertragspanne von WWE möglich, unbemerkt von beiden Seiten lief sein Deal im Juni aus.

Ehemaliger Daniel Bryan will „wilder“ werden

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, er wolle es aber wieder etwas „wilder“ haben: Der 40-Jährige hob hervor, dass er bei AEW die Möglichkeit hat, nebenbei in Japan und in Mexiko anzutreten - es ging ihm aber auch um das Wrestling an sich. (Diese Probleme attestierte Daniel Bryan WWE vor seinem Abgang im SPORT1-Interview)