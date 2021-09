Lasse Svan von der SG Flensburg-Handewitt beendet 2022 seine Karriere

Nach 14 Jahren bei der SG in der Bundesliga wird die kommende Saison für den Olympiasieger, Welt- und Europameister die letzte sein. Dies teilten die Flensburger am Montag mit ( NEWS: Alles zur HBL ).

Svan freut sich auf Zeit ohne Handball

Machulla schwärmt von Svan

„Lasse war und ist ein toller Kapitän, Sportler und Mensch, der mit der SG gemeinsam Sportgeschichte geschrieben hat. Seine Erfolge in der Nationalmannschaft und mit der SG sind außergewöhnlich und zeigen, wie viel Herz und wie viel harte Arbeit Lasse jeden Tag in all den Jahren in seinen Sport Handball investiert hat“, sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke: „In seinem letzten SG-Jahr wünsche ich ihm mindestens noch einen Titel.“