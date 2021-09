Anzeige

NFL-Spiel in Deutschland spätestens 2023 NFL kommt nach Deutschland

Bestätigt! Bald dürfen sich die Fans auf ein Football-Spektakel in Deutschland freuen.

Die National Football League (NFL) will spätestens in zwei Jahren ein Spiel in Deutschland austragen.

„Es wird ein Spiel in Deutschland geben. Die Frage ist nur noch, wann und wo“, sagte NFL-Europe-Chef Brett Gosper am Montag bei einem Pressetermin mit ran: „Der frühestmögliche Termin ist 2022, spätestens aber 2023.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

NFL sucht nach Stadion in Deutschland

Derzeit sucht die US-Profiliga per Ausschreibung nach einem geeigneten Stadion. „Wir haben Städte und Regionen gefragt, Konsortien zu bilden und Bewerbungen vorzutragen“, fügte Gosper an: „Es gab sechs, sieben Städte, die großes Interesse zeigten.“ Am 10. September endet die Bewerbungsfrist, in den kommenden Wochen werde die Auswahl auf zwei oder drei Städte reduziert. (DATEN: Alle Tabellen der NFL).

„Wir suchen nach einem Partner über einen Zeitraum von etwa vier Jahren“, erklärte Gosper. Eine Entscheidung soll im Dezember fallen. Dabei muss die Kapazität des Stadions mehr als 45.000 Plätze betragen, auch die Größe des Platzes, der Umkleidekabinen und des Umfelds rund um das Stadion für Aktivitäten und Fanzonen sei laut Gosper ein wesentliches Kriterium.

Deutschland sei für die NFL ein „enorm wichtiger Wachstumsmarkt“, betonte Gosper, „mit einer Fanbasis von 19,2 Millionen Personen“. Im kommenden Jahr verkompliziere die Fußball-WM kurz vor Weihnachten die Planung aufgrund der Verfügbarkeit der Stadien.

NFL wird internationaler

Ab 2022/23 müssen die 32 NFL-Klubs laut Beschluss mindestens einmal alle acht Jahre international spielen. Zwischen 1990 und 1994 fanden fünf Preseason-Spiele in Berlin statt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL).