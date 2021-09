League of Legends: Umbruch bei G2? GrabbZ & Wunder angeblich vor Abgang

Anzeige

Im Netz mehren sich die Gerüchte über einen möglichen Abgang von Fabian "GrabbZ" Lohmann. Auch Top Laner Martin "Wunder" Hansen soll eventuell das Team verlassen © Riot Games

Florian Merz

Erstmals seit sechs Jahren verpasst G2 Esports die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in League of Legends. Nun mehren sich die Gerüchte, dass Coach GrabbZ und Top-Laner Wunder das Team verlassen werden.

Kommt jetzt der Umbruch? G2 Esports steht möglicherweise vor einer großen Umstrukturierung.

Zweifelsohne zählt die Europäische eSports-Organisation nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch zu den erfolgreichsten Teams in der Welt von League of Legends. Jedoch hat es den Anschein, als habe die Orga gegenwärtig den Anschluss an die Spitze der LEC (League of Legends European Championship) verloren. Schon im Spring Split thronte am Ende MAD Lions auf dem ersten Platz und auch im Summer Split sah es für G2 nicht besser aus.

Ganz im Gegenteil!

G2 Esports verpasst die League of Legends World Championship 2021

Obwohl nach dem Abgang von Perkz zu Cloud9 mit Rekkles ein entsprechender Nachfolger gefunden wurde, scheint dieser noch nicht so richtig bei seinem neuen Team angekommen zu sein. Zwar landete G2 am Ende des Summer Splits auf dem zweiten Platz, jedoch lies die Leistung des Rosters im Zuge der daran anschließenden Playoffs deutlich nach. Am Ende bezwang Fnatic den Dauerrivalen und sicherte sich so nach Rogue und den MAD Lions als drittes und letztes EU-Team die WM-Teilnahme.

G2 hingegen steht nun vor der Aufgabe, eine neue und schlagkräftige Truppe für den Spring Split 2022 zusammenzustellen. Im Netz mehren sich die Gerüchte, dass der langjährige Head Coach Fabian „GrabbZ“ Lohmann angeblich vor seinem Abgang bei G2 Esports stehe. Angeblich sei es zu Unstimmigkeiten zwischen den Parteien gekommen. Genaue Details sind bislang nicht bekannt. Zudem stehe die Entlassung von Top Laner Martin „Wunder“ Hansen im Raum, jedoch gibt es auch hierzu aktuell keine konkreten Informationen.