Giovanni Reyna vom BVB verletzt sich beim US-Nationalteam

Giovanni Reyna zieht sich eine Blessur am Oberschenkel zu. Fehlt er auch dem BVB?

Der BVB-Star hat sich „eine Zerrung der rechten Oberschenkelmuskulatur“ zugezogen. Das teilte der US-amerikanische Verband am Montag mit ( DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation ) .

Reyna hatte beim 0:0 in El Salvador in der Nacht auf Freitag noch über 90 Minuten mitgewirkt, beim 1:1 gegen Kanada, bei dem sich Bayern-Star Alphonso Davies ebenfalls verletzte, fehlte er nun. Auch bei der Partie gegen Honduras am Donnerstag wird der 18-Jährige nicht zur Verfügung stehen.