Fortnite: Legendäre Quests in Season 7 – Guide: Ordentlich XP zum mitnehmen!

Für ein bisschen Katzenfutter bekommt man in Fortnite momentan nicht nur dicke Muskeln, sondern auch einiges an XP. © Epic Games

Season 8 steht bereits vor der Tür. Bis zum 13. September besteht also noch die Möglichkeit den Battle Pass zu vervollständigen und Belohnungen zu verdienen. Um auf dem Schlussspurt von Season 7 noch einmal richtig durchstarten zu können, eignen sich die wöchentlichen Quests. Vor allem die legendären Quests belohnen fleißige Spieler mit einer Vielzahl an Erfahrungspunkten – für einen minimalen Aufwand.

Die wöchentlichen Herausforderungen unterscheiden sich häufig in ihrer Schwierigkeit. Hier gibt es den Guide für zwei legendäre Quests der einfacheren Sorte – die Belohnung hat es aber dennoch in sich.

Die Legendäre Quest am Lazy Lake

Bei Abschluss der Herausforderung am Lazy Lake winken satte 45.000 Erfahrungspunkte. Um sich diesen Schub holen zu können, muss zunächst die Missionsausrüstung am nordöstlichen Zipfel des Lazy Lakes geöffnet werden. Die Kiste liegt unter einem Blumenbeet versteckt, kann aber durch ihr blaues Leuchten ziemlich leicht ausgemacht werden.

Nachdem die Kiste geöffnet wurde, muss der Corny Complex erreicht werden. Dafür eignet sich am besten ein Auto. Am Corny Complex soll schließlich innerhalb der IO-Basis ein Störsender platziert werden. Aber aufgepasst: Da die IO-Wächter angriffslustig sind, sollte man sich zuvor eine passende Ausrüstung besorgen.

Der Störsender kann entweder neben der Hundehütte beim Bauernhaus, auf einem Feld in der Nähe der Scheune oder auch neben einem Kohlfeld am Corny Complex platziert werden. Wurde der Störsender platziert, ist die Quest beendet und es regnet 45.000 Erfahrungspunkte.

Das Legendäre Katzenfutter

Um die Quest möglichst schnell zu erfüllen, sollte man in der Nähe des Corny Complex landen. Dort sorgt ein Maulwurf schon seit längerer Zeit für Unmut. Die Aufgabe besteht darin, den Maulwurf durch Katzenfutter anzulocken. Dafür müssen die beiden Paletten, die man von Marigold bekommt, an zwei der drei möglichen Stellen aufgestellt werden. Die Orte befinden sich allesamt in der Nähe der Scheune, sind also einfach zu erreichen.