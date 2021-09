Mario Götze verlängert Vertrag bei PSV Eindhoven

Götze in der CL-Quali: "Glaube, dass auch Hansi Flick heute einschaltet"

Der Klub aus der niederländischen Eredivisie verkündete am Montagmorgen, dass der Weltmeister von 2014 einen neuen Vertrag unterschrieben hat, der bis 2024 gültig ist (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker) .

„Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich hier gefunden habe“, sagte der 29-Jährige, der bei Twitter ergänzte: „Die Geschichte geht weiter. Wir haben noch immer ein paar Aufgaben zu erledigen.“

Götze kam im Oktober 2020

Götze hatte bei der PSV noch einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison, nachdem er am 6. Oktober 2020 für zwei Jahre unterschrieben hatte. Zuvor hatte er für den BVB und den FC Bayern gespielt.

In bisher 35 Partien für Eindhoven gelangen dem Offensivspieler 20 Scorerpunkte.

CL-Klubs wollten Götze

„In den letzten Tagen des Transferfensters haben mehrere große Vereine ernsthaftes Interesse an ihm gezeigt“, schilderte de Jong. Einige davon seien in der Champions League vertreten. „Trotz seines Wunsches, auf dieser Bühne zu spielen, entschied sich Mario für PSV“, so de Jong: „Er möchte mit dem Klub Trophäen gewinnen.“