Tennis, US Open: Peter Gojowczyk kann Toptalent Alcaraz nicht stoppen

Peter Gojowczyks beeindruckender Lauf bei den US Open ist beendet. ( US Open täglich im LIVETICKER )

Der 32 Jahre alte Münchner unterlag dem 14 Jahre jüngeren Spanier Carlos Alcaraz am Sonntagabend (Ortszeit) in einem umkämpften Achtelfinalduell in New York 7:5, 1:6, 7:5, 2:6, 0:6.