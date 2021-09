AEW All Out: Ruby Soho (Ruby Riott bei WWE) mit emotionalem Debüt

Bei AEW All Out feiert Ruby Soho eine umjubelte Premiere für den WWE-Konkurrenten. Die frühere Ruby Riott sichert sich auch gleich ein Titelmatch.

Beim Pay Per View All Out 2021 in Chicago feierte Ruby Soho - bislang bekannt als Ruby Riott - ein umjubeltes Überraschungsdebüt. Soho war in Chicago die unangekündigte letzte Teilnehmerin der Casino Battle Royale der Frauen und sicherte sich am Ende auch den Sieg, indem sie die seit kurzem ebenfalls fest verpflichtete Thunder Rosa ausschaltete.