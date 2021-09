Tennis, US Open: Angelique Kerber verpasst Viertelfinale - Teenager mit Sensation

Angelique Kerber verpasst bei den US Open den Einzug ins Viertelfinale. Die Deutsche muss sich nach einem engen Kampf einer 18-Jährigen geschlagen geben.

Angelique Kerber ist nach einem echten Achtelfinal-Drama bei den US Open gescheitert. ( US Open täglich im LIVETICKER )

Die 33 Jahre alte Turniersiegerin von 2016 musste sich trotz unermüdlichen Kampfgeistes in einem Krimi am Sonntag der beeindruckend aufspielenden 18-jährigen Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:4, 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben und ihren Traum vom vierten Grand-Slam-Triumph vorerst beenden.

Fernandez erwies sich erneut als Favoritenschreck. Die Linkshänderin aus Montreal hatte in der dritten Runde schon völlig überraschend Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan ausgeschaltet und riss nun Kerber den schon fast sicher geglaubten Sieg vor einem aufgekratzten Publikum in New York noch aus den Händen.

Kerber scheidet sensationell aus

Statt Kerber trifft Fernandez in der Runde der besten Acht auf Elina Switolina aus der Ukraine und die deutsche Spitzenspielerin muss die Heimreise antreten. ( NEWS: Alles zum Tennis)

Durch ihren Triumph im Wimbledon-Finale gegen Serena Williams (r.) etabliert sich Angelique Kerber endgültig unter den ganz Großen der deutschen Tennis-Geschichte. Nur zwei Legenden liegen im Ranking noch vor ihr. SPORT1 zeigt die Top Ten seit Beginn der Open Era © SPORT1-Grafik: Paul HänelGetty Images/Imago

PLATZ 10 - NICOLAS KIEFER (0 Grand-Slam-Titel, 6 Einzeltitel): Kiefers höchste Platzierung ist Rang vier im Januar 2000. Zwischen 1995 und 2010 erspielt er sich respektable 7,4 Millionen US-Dollar Preisgeld, woran sein Halbfinal-Einzug 2006 bei den Australian Open großen Anteil haben dürfte © Getty Images

Das Match in Sydney verliert er gegen Roger Federer. Seinen größten Titel neben den sechs ATP-Erfolgen feiert Kiefer 2004: Zusammen mit Rainer Schüttler spielt er sich bei den Olympischen Spielen in Athen zu Silber - so verdient er sich Platz neun vor Andrea Petkovic, die ebenfalls auf sechs Einzeltitel kommt © Getty Images

PLATZ 9 - CLAUDIA KOHDE-KILSCH (0 Grand-Slam-Titel, 6 Einzeltitel): Eine der unbekannteren Spielerinnen, aber dennoch erfolgreich - im Schatten von Steffi Graf sammelt Kohde-Kilsch zwei Grand-Slam-Titel im Doppel mit Helena Sukova - 1985 bei den US Open, 1987 in Wimbledon © Getty Images

Zusammen mit der Tschechin belegt Kohde-Kilsch zwischenzeitlich den zweiten Platz der Doppel-Weltrangliste. Dazu heimst sie in ihrer Karriere zwischen 1980 und 1994 sechs WTA-Titel ein, was ihr im September 1985 Platz vier der Einzel-Weltrangliste einbringt © Getty Images

PLATZ 8 - PHILIPP KOHLSCHREIBER (0 Grand-Slam-Titel, 8 Einzeltitel): Zwar schafft es "Kohli" nie unter die Top Ten (Platz 16 ist das höchste der Gefühle), seine acht ATP-Titel können sich sehen lassen © Getty Images

Am meisten räumt der Augsburger in München ab. Bei den BMW Open krönt sich Kohlschreiber bis 2018 dreimal zum Sieger. 2012 schafft er es in Wimbledon immerhin ins Viertelfinale - weiter geht es bei einem Grand Slam nie © Getty Images

PLATZ 7 - ALEXANDER ZVEREV (0 Grand-Slam-Titel, 8 Einzeltitel): Der jüngste Vertreter auf dieser Liste wird in Bälde sicherlich weiter vorne zu finden sein: Mit seinen 21 Jahren hat Zverev bereits 10,8 Millionen US-Dollar eingespielt und schon acht ATP-Titel auf der Habenseite © Getty Images

Bei den Grand Slams läuft es noch nicht ganz so gut, sein bestes Ergebnis ist das Viertelfinale bei den French Open 2018, das er gegen den Österreicher Dominic Thiem verliert. Ist aktuell die Nummer drei der Welt © Getty Images

PLATZ 6 - ANKE HUBER (0 Grand-Slam-Titel, 12 Einzeltitel): Das größte Match in Hubers Karriere ist das Finale der Australian Open 1996, in dem sie Monica Seles unterliegt. Doch auch ohne Grand-Slam-Titel kann sie eine starke Statistik vorweisen © Getty Images

Zwölf WTA-Titel sammelt sie zwischen 1989 und 2001 und verdient so ansehnliche 4,7 Millionen US-Dollar. 1996 feiert sie mit Platz vier im Oktober ihr höchstes Ranking in der Weltrangliste © Getty Images

PLATZ 5 - TOMMY HAAS (0 Grand-Slam-Titel, 15 Einzeltitel): Vier Grand-Slam-Halbfinals bestreitet Haas (r.), ins Finale dringt er nie vor. Deshalb ist seine Silbermedaille bei Olympia 2000 in Sydney Haas' größter Karriere-Erfolg © Getty Images

Dennoch kann er stolz auf seine Laufbahn sein: 15 ATP-Titel bringen ihm 13,6 Millionen US-Dollar ein. Im Mai 2002 ist er die Nummer zwei der Welt. Heute engagiert sich Haas (r., mit Roger Federer) als Turnierdirektor des Indian Wells Masters © Getty Images

PLATZ 4 - MICHAEL STICH (1 Grand-Slam-Titel, insgesamt 18 Einzeltitel): Mit Stich beginnt der Kreis der deutschen Grand-Slam-Sieger. 1991 besiegt der damals 22-Jährige in Wimbledon ausgerechnet seinen Landsmann Boris Becker im Finale und feiert den begehrten Titel gemeinsam Steffi Graf, die bei den Damen triumphiert © Getty Images

1993 holte sich Stich, der nie so richtig aus Beckers Schatten treten kann, die ATP-Weltmeisterschaft. Im November 1993 wird er an Platz zwei gelistet. Der Rechtshänder blickt darüber hinaus auf zehn Doppel-Titel auf der ATP-Tour zurück © Getty Images

PLATZ 3 - ANGELIQUE KERBER (3 Grand-Slam-Titel, insgesamt 12 Einzeltitel): Mit ihrem sensationellen Erfolg in Wimbledon 2018 manifestiert Kerber ihren dritten Platz in der deutschen Tennis-Rangliste. Es ist ihr dritter Grand-Slam-Titel nach den Triumphen 2016 bei den US Open und Australian Open © Getty Images

Aktuell ist sie nicht auf Platz eins der Weltrangliste, war es aber bereits 34 Wochen in ihrer Karriere. In ihrem Traumjahr 2016 gewinnt sie zudem Olympia-Silber in Rio. Das Finale verliert die Linkshänderin gegen Monica Puig aus Puerto Rico © Getty Images

PLATZ 2 - BORIS BECKER (6 Grand-Slam-Titel, insgesamt 49 Einzeltitel): Der erste deutsche Wimbledon-Sieger und jüngste aller Zeiten: Mit 17 Jahren gewinnt Becker 1985 sensationell in London und wiederholt seinen Triumph ein Jahr später sowie 1989 © Getty Images

Auch die US Open und die Australian Open holt Becker, sammelt insgesamt sechs Grand-Slam-Titel und über 25 Millionen US-Dollar Preisgeld. Nur bei den French Open kommt er nie über das Halbfinale hinaus © Getty Images

Heute agiert der aktuell 50-Jährige, der in seiner Karriere "nur" zwölf Wochen an der Nummer eins der Weltrangliste gelistet wird, als TV-Experte. 2013 bis 2016 ist er Trainer des vierfachen Wimbledon-Siegers Novak Djokovic © Getty Images

PLATZ 1 - STEFFI GRAF (22 Grand-Slam-Titel, insgesamt 107 Einzeltitel): Ihre Bilanz wird im deutschen Tennis vermutlich unerreicht bleiben. Mit ihren 22 Grand-Slam-Erfolgen liegt Graf in der ewigen Bestenliste auf Rang drei hinter Margaret Smith Court (24) und Serena Williams (23) © Getty Images

1988 gelingt Graf bis heute nur einmal Erreichtes: Mit Siegen in Melbourne, Paris, London und New York sowie Olympia-Gold im Einzel gewinnt sie den Golden Slam. Insgesamt steht Graf 377 auf Platz eins der Weltrangliste - Rekord © Getty Images