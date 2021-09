Deutschland-Sieg vs. Armenien: Adeyemi und Raum mit Debüt unter Flick

Karim Adeyemi und David Raum sind im DFB-Team die Debütanten zwei und drei in der noch kurzen Amtszeit von Bundestrainer Flick.

In Karim Adeyemi von RB Salzburg und David Raum von der TSG Hoffenheim sind die Debütanten zwei und drei in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Ära des neuen Bundestrainers Hansi Flick aktiv geworden. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan WM-Qualifikation)