Stimmen zu Deutschland - Armenien 6:0, Goretzka, Gnabry

... über die Wahrheit hinter dem DFB-Spiel: „Wir haben gegen Liechtenstein schon viele Dinge gut gemacht, aber auch einige nicht gut. Wir wollten diesmal in der Positionierung besser sein. Es war wichtig, dass wir die Räume freiziehen. Die Präzision im Abschluss und Vertrauen in ihre Qualität waren heute da. Das haben wir besser gemacht.“

Flick: „Wir haben Gänsehaut bekommen“

… über die Stimmung: „Die Stimmung in Stuttgart war fantastisch. Da freut es mich umso mehr, dass wir so ein tolles Spiel abgeliefert haben und die Zuschauer mitgenommen haben. Es war ein Miteinander und so muss es sein. Wir haben Gänsehaut bekommen. Das haben wir auch lange nicht erlebt. Kompliment an Stuttgart und die Fans.“