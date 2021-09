Marco Reus: Haaland gratuliert witzig zu Tor bei Deutschland vs. Armenien

Marco Reus glänzt bei Deutschland in der WM-Qualifikation gegen Armenien. Sein Tor ruft bei Social Media auch BVB-Kollege Erling Haaland auf den Plan.

Marco Reus war einer der besten Akteure der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, nicht nur wegen seines Treffers zum zwischenzeitlichen 3:0 (35.) in der WM-Qualifikation in Stuttgart beim Kantersieg gegen Armenien.

Immer anspielbar, in der Offensive brandgefährlich, gute Körpersprache - der Starspieler von Borussia Dortmund überzeugte vollauf, ehe er in der 60. Minute vorzeitig vom Feld durfte und gegen Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) ausgewechselt wurde.

Auch Klub-Kollege Erling Haaland war als Zuschauer am heimischen Fernseher augenscheinlich begeistert von Reus‘ Auftritt.

Noch während der Partie twitterte der Ausnahme-Torjäger in einer witzigen Mischung aus Deutsch und Englisch in einer persönlichen Nachricht an Reus: „Great (großartiges, Anm. d. Red.) Tor, Woodyinho (Reus‘ Spitzname)“.