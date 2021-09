Brasilien - Argentinien abgebrochen: Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde auf Rasen

Das Spiel in der südamerikanischen WM-Qualifikation wurde in der 7. Minute beim Stand von 0:0 unterbrochen, da sich mehrere Beamte der Bundespolizei sowie Mitarbeiter der brasilianischen Gesundheitsbehörde Anvisa auf das Feld der Arena in Sao Paulo begeben haben, um vier argentinische Spieler aus dem Verkehr zu ziehen. Das berichten übereinstimmend der übertragende TV-Sender Premier Sports sowie verschiedene nationale Medien.

Argentinien verlässt das Stadion

Anvisa erhebt Vorwürfe gegen Argentinien-Quartett

Das betroffene Quartett war vergangene Woche nach Südamerika gereist - und genau darin liegt das Problem: Für das Vereinigte Königreich - wo die vier Spieler in ihren Vereinen aktiv sind - gelten neben Indien und Südafrika wegen der Corona-Pandemie besondere Einreisebestimmungen in Brasilien - unter anderem eine Quarantäne von 14 Tagen.

„Die betreffenden Spieler, die mit einem Flug von Caracas (Venezuela) nach Guarulhos in Brasilien ankamen, erklärten, dass sie sich in den letzten 14 Tagen in keinem der vier Länder aufgehalten haben, für die Beschränkungen gelten“, hatte die brasilianische Gesundheitsbehörde bereits am Samstag in einem Statement erklärt.