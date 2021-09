Boxen: Evander Holyfield soll Comeback mit 58 Jahren geben

So drillte Klitschko Holyfield für sein Comeback

Evander Holyfield soll vor einem Comeback stehen. Mit 58 Jahren soll die Box-Legende bei einem Profikampf wieder in den Ring steigen.

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister soll demnach am 11. September im Staples Center in Los Angeles gegen Vitor Belfort in den Ring steigen.