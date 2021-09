Bayer Leverkusen: Pohjanpalo per Leihgeschäft in die Türkei zu Rizespo

Vorläufiger Abschied für Joel Pohjanpalo bei Bayer 04 Leverkusen. Der Angreifer, eher nur im zweiten Glied, wechselt mit sofortiger Wirkung in die Türkei zu Caykur Rizespor. Das vermeldete der Werksklub am Abend.

Der finnische Nationalspielerspielt spielt nun bis zum Ende der laufenden Saison 2021/22 für den Schwarzmeer-Klub in der Süper Lig.

Pohjanpalo war erst in der vergangenen Spielzeit von Bayer 04 an 1. FC Union Berlin ausgeliehen worden. Dort erzielte der 26-Jährige in 20 Bundesligaspielen 6 Tore.