WM, Qualifikation: England um BVB-Star Bellingham gegen Andorra mit Rumpel-Sieg England mit Rumpel-Sieg gegen Andorra

FA plant lebenslange Verbote für EM-Fans

England um BVB-Star Bellingham tut sich in der WM-Qualifikation gegen Andorra lange schwer. Nordmazedonien lässt in der deutschen Gruppe Punkte liegen.

Das war lange Zeit eher Fußball der Marke Rumpel-Sport: (NEWS: Alles zur WM-Qualifikation)

Vizeeuropameister England hat sich in der WM-Qualifikation gegen den krassen Außenseiter Andorra zwar einen standesgemäßen 4:0 (1:0)-Sieg verbucht, sich dabei aber über weiter Strecken schwer getan.

Jesse Lingard (18./78.), der eingewechselte Kapitän Harry Kane (72./Elfmeter) und Saka (85.) trafen für die wenig glanzvolle Elf von Teamchef Gareth Southgate.

In der Vorrundengruppe I bauten die Three Lions ihre Tabellenführung mit nunmehr 15 Punkten aus - Andorra (3) bleibt Fünfter. (SERVICE: Tabellen WM-Qualifikation)

Bei weiterhin weißer Weste und dem fünften Sieg im fünften Spiel kann England, wo BVB-Shootingstar Jude Bellingham in einem Pflicht-Länderspiel erstmals in der Startelf stand, allmählich mit den Planungen für die Endrunde 2022 in Katar beginnen.

WM-Qualifikation: England mit Sieg gegen Andorra

Gegen die Feierabend-Fußballer aus Andorra passte in Wembley aber vor allem im ersten Durchgang in Sachen Durchschlagskraft nur wenig zusammen trotz Überlegenheit in allen Belangen und vielen Torchancen. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan WM-Qualifikation)

Am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) kommt es für die Engländer in Warschau zum Topspiel gegen Polen.

Deutschland-Schreck Nordmazedonien wiederum verspielte die zwischenzeitliche Tabellenführung in der WM-Qualifikation.

Das Überraschungsteam, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im März sensationell 2:1 besiegt hatte, gab am Sonntag in Island beim 2:2 (1:0) eine 2:0-Führung aus der Hand. Mit einem Sieg hätten die Nordmazedonier in der deutschen Qualifikationsgruppe J für knapp drei Stunden Platz eins übernommen.

Darko Velkovki (11.) hatte die Gäste in Reykjavik in Führung gebracht. Der Abwehrspieler profitierte von einem Fehler von Torhüter Alex Runarsson, der den Ball unter seinem Körper durchrutschen ließ.

Ezgjan Alioski (54.), der das 1:0 per Eckball vorbereitet hatte, erhöhte kurz nach der Pause. Beim Anschlusstreffer durch Brynjar Bjarnason (78.) patzte Keeper Stole Dimitrievski. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Andri Gudjohnsen (84.) glich noch aus.

Nordmazedonien hatte bei seiner EM-Premiere im Sommer alle drei Vorrundenspiele verloren. Island, das am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) erneut in Reykjavik auf Deutschland trifft, bleibt Vorletzter vor dem krassen Außenseiter Liechtenstein.

