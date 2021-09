Lionel Messi schrieb Burofax an den FC Barcelona

Am 24. August 2020 hatte der Neuzugang von Paris Saint-Germain den Katalanen ein Burofax (spezielle Form des Einschreibens in Spanien) geschickt, mit dem er seine Absicht kundtat, den Klub - seinen FC Barcelona - verlassen zu wollen. Er bezog sich auf eine Klausel in seinem Vertrag, die eigentlich bereits seit dem 10. Juni abgelaufen war. Doch die Saison-Verschiebung wegen der Corona-Pandemie machte die Sache kompliziert.