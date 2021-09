Football, ELF: Leipzig Kings verpassen letztes Play-off-Ticket

Die Leipzig Kings lassen in der Premierensaison der European League of Football ihre letzte letzte Playoff-Chance ungenutzt. Dafür jubeln die Panthers Breslau.

Lange Gesichter in Sachsen, Jubel dagegen in Polen; Die Panthers Breslau haben sich in der Premierensaison der European League of Football (ELF) das letzte Play-off-Ticket geholt.