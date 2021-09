Formel 1: Bottas ignoriert Mercedes-Anweisung - Hamilton kontert sofort

Ob Valtteri Bottas im WM-Kampf noch zum Edelhelfer von Lewis Hamilton wird? Im Rennen in Zandvoort ignoriert der Finne zumindest eine Anweisung. Mercedes-Teamchef Toto Wolff findet es „ein bisschen frech“.

Falls jemand noch einen endgültigen Beweis für die SPORT1 -Meldung am Dienstag über das Aus von Valtteri Bottas bei Mercedes brauchte, hat ihn wohl im Rennen in Zandvoort geliefert bekommen.

Der sonst so treue Helfer von Mercedes-Star Lewis Hamilton wurde kurz vor Schluss in die Box beordert - offiziell aus Sicherheitsgründen, weil Vibrationen am Auto festgestellt worden waren. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)