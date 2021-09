WM-Quali: Corona-Wirbel vor Spiel Brasilien gegen Argentinien

In der WM-Qualifikation in Südamerika steht der Klassiker zwischen Brasilien und Argentinien auf dem Programm. Doch schon im Vorfeld gibt es Wirbel um vier England-Legionäre der Albiceleste.

In der WM-Qualifikation steht das ewig junge Duell zwischen Brasilien und Argentinien an. Kaum ein anderes Spiel in Südamerika ist emotional so aufgeladen wie das der beiden Erzrivalen. (Alles zur WM-Qualifikation)

Brasiliens Gesundheitsbehörde vermutet Falschangaben bei Argentinien-Stars

„Die betreffenden Spieler, die mit einem Flug von Caracas (Venezuela) nach Guarulhos in Brasilien ankamen, erklärten, dass sie sich in den letzten 14 Tagen in keinem der vier Länder aufgehalten haben, für die Beschränkungen gelten“, gab die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa am Samstag an.