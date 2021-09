Paralympics 2021 in Tokio: Feuer ist erloschen

Um 22.02 Uhr Ortszeit erlosch unter den Augen von Japans Kronprinz Akishino das Paralympische Feuer, das in 180 Tagen bei den umstrittenen Winterspielen in Peking (4. bis 13. März 2022) wieder entzündet wird. Die nächsten Sommer-Paralympics finden 2024 in Paris statt. Die deutsche Fahne trug Sportschützin Natascha Hiltrop in die Arena.