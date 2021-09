Fussball: Heftige Krawalle in Russland

Im russischen Fußball ist es am Samstag zu heftigen Krawallen und sieben Verletzten gekommen. An den Ausschreitungen haben sich laut Pressemeldungen rund 60 Personen beteiligt. Zu den Schlägereien, an denen sich Problemfans von Spartak Moskau und Zenit St. Petersburg beteiligten, war es in der Stadt Twer vor den Toren Moskaus gekommen.