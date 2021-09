2. Bundesliga: Schalke umgeht wohl Punktabzug

Das eingesparte Gehalt des gut bezahlten Offensivmanns entlastet die finanziell angeschlagenen Königsblauen wohl so sehr, dass die Schalker nun nicht mehr mit einem Punktabzug wegen des Verstoßes gegen Lizenzauflagen rechnen müssen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

„Das Damokles-Schwert war in der Tat die ganz Zeit über uns“, sagte der 54-Jährige weiter zum schwierigen Transferfenster, in dem unter anderem in Ozan Kabak (Norwich), Omar Mascarell (FC Elche) und Matija Nastasic (Florenz) weitere Großverdiener abgegeben wurden.