2. Bundesliga: Werder Bremen räumt Fehler auf Mitgliederversammlung ein

In der ersten Pandemie-Saison erwirtschaftete der Bundesliga-Absteiger ein Minus von 23,8 Millionen Euro. Für 2020/21 steht ein Minus von 8,8 Millionen Euro in den Büchern.

Die Fehlerquellen

„Als Werder Bremen hatten wir Corona und lagen auf der Intensivstation. Diese konnten wir aber mittlerweile verlassen, die laufende Saison ist durchfinanziert, wenn wir bald wieder mehr Zuschauer zulassen dürfen“, sagte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Sonntag bei der Mitgliederversammlung im Weserstadion. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Filbry räumte vor rund 1000 stimmberechtigten Mitgliedern eigene Fehler ein: „Vor zwei Jahren haben wir für uns für ein sportliches Wagnis entschieden, im Nachhinein eine falsche Entscheidung.“ Abgepuffert wurde das drastische Minus durch eine Mittelstandsanleihe, die 18 Millionen Euro in die klammen Kassen der Hanseaten spülte.

Baumann will vorangehen und Verantwortung übernehmen - und nicht weglaufen: „Ich stelle mich dieser Kritik und übernehme auch Verantwortung. Denn auch ich habe als Gesamtverantwortlicher für den Fußball bei Werder Bremen meinen Anteil am ersten Abstieg nach 41 Jahren.“

Mit diesen Worten richtete Baumann sich auf der Mitgliederversammlung an die Fans. Man wolle nun die Sachen mit Sinn und Verstand angehen und den Verein wieder in bessere Bahnen lenken.

Die Einheit fehlt

Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald hatte die Versammlung am Vormittag mit mahnenden Worten eröffnet. „Wir sind in einer Phase, in der unser Verein auf der Suche ist. Die viel zitierte Geschlossenheit ist verloren gegangen“, sagte der 60-Jährige, der kraft dieses Amtes der Geschäftsführung der Werder KG angehört.