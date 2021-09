US Open: Sloane Stephens wehrt sich gegen Hasskommentare

„Es ist wirklich absolut scheiße“

Gleichzeitig zeigte sich Stephens glücklich über „die Leute in meiner Ecke, die mich unterstützen. Ich entscheide mich lieber für die positiven Vibes als für die negativen.“ Stephens war am Samstagmittag (Ortszeit) mit 7:5, 2:6, 3:6 an Kerber gescheitert und hatte den Sprung ins Achtelfinale verpasst. 2017 hatte sie den Grand Slam von New York gewonnen.