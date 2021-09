WM: Ceferin kündigt Widerstand gegen FIFA an

UEFA-Boss Ceferin kündigt Widerstand gegen WM-Pläne an © AFP/SID/OZAN KOSE

UEFA zeigt sich besorgt

Die UEFA habe „ernsthafte Vorbehalte und zeigt gravierende Besorgnis bezüglich der Berichte über entsprechende FIFA-Pläne“, schrieb der 53-jährige Slowene in einem Antwortbrief an das Fannetzwerk Football Supporters Europe. Zuvor war Ceferin in der Causa von der Fanvereinigung kontaktiert worden.