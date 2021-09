Anzeige

AEW All Out 2021 mit CM Punk heute Nacht: Card, TV, Live-Stream So läuft CM Punks AEW-Ringdebüt

CM Punks Mega-Comeback: Fans flippen aus und weinen

Martin Hoffmann

Bei AEW All Out 2021 heute Nacht feiert CM Punk sein Comeback gegen Darby Allin. Gibt es weitere Überraschungs-Debüts? Hier alle Infos.

Mehr als siebeneinhalb Jahre nach dem Royal Rumble 2014, der sich als sein letztes Match bei WWE entpuppte, steigt CM Punk heute Nacht wieder in den Wrestling-Ring - und dürfte damit für den bis dato erfolgreichsten Pay Per View seines neuen Arbeitgebers AEW sorgen.

Bei All Out 2021 trifft der vor zwei Wochen emotional zurückgekehrte Punk auf Jungstar Darby Allin, ein Kampf, der im Zentrum einer ohnehin vollbeladenen Matchcard steht.

Welche Matches liegen sonst an? Zieht AEW womöglich weitere Überraschungen aus dem Hut? Und wie können deutsche Fans All Out verfolgen? SPORT1 hat alle Infos.

Neben CM Punk zwei Titelmatches im Zentrum

Bei All Out stehen alle vier Titel der Promotion auf dem Spiel, zwei Fights stehen dabei noch besonders im Zentrum.

World Champion Kenny Omega trifft auf die ebenfalls in diesem Jahr in den Ring zurückgekehrte und zu AEW gewechselte WWE-Legende Christian Cage, die ihm vor einigen Wochen schon den Titel der Partnerliga Impact abgenommen hat. Die mit Omega verbündeten Young Bucks treffen derweil in einem Steel Cage Match auf zwei alte Rivalen: Die Lucha Bros. Penta El Zero Miedo und Rey Fenix, bei All Out 2019 Gegner der Bucks in einem enorm spektakulären Leitermatch, greifen nach den Tag-Team-Gürteln.

Auch Damenchampion Britt Baker und TNT-Champion Miro sind im Einsatz: Baker trifft auf Kris Statlander, der frühere Rusev auf Eddie Kingston.

Ruby Riott? Daniel Bryan? Ric Flair? Adam Cole?

Auch alle Matches, in denen kein Titel auf dem Spiel steht, haben eine Besonderheit: Im Match der Erzrivalen Chris Jericho und MJF setzt Jericho seine aktive Karriere aufs Spiel, der frühere Big Show Paul Wight bestreitet sein erstes Match für AEW gegen QT Marshall, während der frühere World Champion Jon Moxley (Dean Ambrose bei WWE) auf einen Gaststar aus Fernost trifft - Satoshi Kojima, eine lebende Legende aus Japan.

Kurzfristig gestrichen wurde das Match zwischen Pac und Andrade El Idolo (offizielle Begründung: „Anreiseprobleme“), es steigt stattdessen bei der TV-Show Rampage am Freitag. Stattdessen ist die Casino Battle Royale der Frauen auf die Hauptcard gerückt.

Bei der Webshow Dark wurde die eigentlich angekündigte Julia Hart mit einer Story-Verletzung - zugefügt von Nyla Rose und Jade Cargill - aus dem Spiel genommen, weswegen nun eine der 21 Teilnehmerinnen eine Überraschung ist. Heiße Kandidatin für diesen Platz: die von WWE entlassene Ruby Soho (Riott), die sich und ihren neuen Namen in den vergangenen Wochen mit einer Serie von Social-Media-Clips im Gespräch gehalten hat und bei der alles auf einen Wechsel zu AEW hindeutet.

AEW All Out 2021 - die Matches:

AEW World Title Match: Kenny Omega (c) vs. Christian Cage

AEW World Tag Team Title Steel Cage Match: The Young Bucks (c) vs. The Lucha Bros.

AEW Women‘s Title Match: Britt Baker (c) vs. Kris Statlander

TNT Title Match: Miro (c) vs. Eddie Kingston

CM Punk vs. Darby Allin

Chris Jericho vs. MJF - Bei einer Niederlage muss Jericho seine aktive AEW-Karriere beenden

Jon Moxley vs. Satoshi Kojima

Paul Wight vs. QT Marshall

Casino Women‘s Battle Royale - Teilnehmerinnen: Abadon, Anna Jay, Big Swole, The Bunny, Diamante, Emi Sakura, Hikaru Shida, Jade Cargill, Jamie Hayter, Kiera Hogan, KiLynn King, Leyla Hirsch, Nyla Rose, Penelope Ford, Rebel, Red Velvet, Riho, Skye Blue, Tay Conti, Thunder Rosa und eine Mystery-Teilnehmerin

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream:

AEW All Out steigt in der Nacht zum Montag um 2 Uhr deutscher Zeit (Kickoff-Show 1 Uhr).

