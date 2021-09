Formel 3: David Schumacher in Zandvoort abgeschossen

"Was für ein Mist. Was geht in dem vor? Was für ein Idiot", funkte Schumacher aus seinem havarierten Boliden. Der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher hatte sich am Freitag im Qualifying überraschend Startplatz zwei hinter dem norwegischen Meisterschaftsspitzenreiter Dennis Hauger (Prema) gesichert, der am Sonntag ungefährdet gewann.