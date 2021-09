Formel 1: Mick Schumacher über seine Akribie: "Jetzt geh mal arbeiten"

Mick Schumacher will auch 2022 für Haas fahren © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Formel-1-Pilot Mick Schumacher glaubt, dass sein Vater Michael ihm die Akribie in die Wiege gelegt hat. „Es ist ein Teil von mir, und ich habe diese Stimme in meinem Kopf, die mir sagt: ‚Jetzt geh mal arbeiten‘“, sagte der 22-Jährige im Interview mit der Bild am Sonntag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)