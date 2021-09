US Open: Topfavoritin Ashleigh Barty scheitert sensationell

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Ashleigh Barty ist ausgeschieden! Die Wimbledonsiegerin scheitert bei den US Open früh an Lokalmatadorin Shelby Rodgers.

Die Topfavoritin ist raus: Einen Tag nach Titelverteidigerin Naomi Osaka ist auch die Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty bei den US Open gescheitert. (SERVICE: US Open seit Montag täglich im LIVETICKER)

Die Weltranglistenerste aus Australien unterlag der US-Amerikanerin Shelby Rogers in einem Drittrundenkrimi am Samstagabend (Ortszeit) 2:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Einen Tag zuvor hatte sich schon Osaka überraschend der Kanadierin Leylah Fernandez beugen müssen, die nun im Achtelfinale am Sonntag auf die deutsche Nummer eins Angelique Kerber trifft.

Andreescu und Swiatek im Achtelfinale

Auch weiter sind die früheren Grand-Slam-Siegerinnen Bianca Andreescu und Iga Swiatek. Andreescu, die 2019 in New York triumphierte, setzte sich in nur 67 Minuten 6:1, 6:2 gegen Greet Minnen aus Belgien durch. Swiatek, French-Open-Siegerin von 2020, folgte mit einem deutlich knapperen 6:3, 4:6, 6:3-Erfolg gegen Anett Kontaveit aus Estland.