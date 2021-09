Jérôme Boateng: Hoffnung auf ein Comeback in der Nationalmannschaft

Jérôme Boateng schließt eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft nicht aus. Hansi Flick öffnet ihm die Tür. Doch wie realistisch ist ein Comeback wirklich?

Über Olympique Lyon zurück in die Nationalmannschaft?

Jérôme Boateng will den französischen Traditionsverein zurück in die Königsklasse führen. Er selbst will nicht nur auf dem Platz vorangehen, sondern als Führungsspieler von Lyon eine tragende Rolle spielen.