Darts: Gerwyn Price verpasst 9-Darter, Peter Wright besiegt Florian Hempel

Die European Tour 2021 startet auf ihrer ersten Station gleich mit einigen Überraschungen. Am zweiten Tag der Hungarian Darts Trophy mussten so große Namen wie Krzysztof Ratajski, Mensur Suljovic oder Jonny Clayton schon wieder ihre Koffer packen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Clayton, seines Zeichens immerhin Premier-League-Sieger 2021 und Nummer 14 der PDC Order of Merit, musste sich dem Tschechen Adam Gawlas (Order of Merit: 141) mit 5:6 geschlagen geben.

Price sorgt für die Szene des Abends

Beim Stand von 2:4 warf er acht perfekte Darts und brachte die Halle zum Toben. Vor dem entscheidenden Wurf auf die Doppel-12 spielte er mit dem Publikum und feuerte es an - und verwarf danach den entscheidenden Darts. Aber der Waliser nahm es mit Humor und bedankte sich beim Publikum für die Unterstützung. Zudem holte er das Leg und drei weitere in Folge und zog so mit 6:4 in die nächste Runde ein.