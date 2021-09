CHL: EHC Red Bull München und Adler Mannheim feiern wichtige Siege

Am vierten Spieltag der Champions Hockey League feiern der EHC Red Bull München und die Adler Mannheim wichtige Siege. Für beide hat das positive Auswirkungen in ihren Gruppen.

So ähnlich wie das Ergebnis, so unterschiedlich waren aber die Spielverläufe. Die Münchner waren von Beginn an Herr im eigenen Haus und drückten die Schweden im ersten Drittel regelrecht in die eigene Verteidigungszone. 14 zu 4 Schüsse nach 20 Minuten sprachen eine deutliche Sprache.