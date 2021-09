David Beckham: Sohn Romeo - erster Profi-Vertrag bei Fort Lauderdale

Reift da nun so allmählich tatsächlich der nächste Weltstar mit dem klangvollen Namen Beckham heran?

Romeo Beckham, Sohn von Manchester-United-Legende David Beckham, hat seine Unterschrift unter den ersten Profivertrag gesetzt. Der 19-Jährige wird fortan für den Fort Lauderdale CF in der USL League One spielen, der dritthöchsten Spielklasse in den USA.