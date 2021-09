Formel 1: Zoff zwischen Mick Schumacher und Mazepin - Haas-Streit eskaliert

Hintergrund: Schumacher überholt Mazepin in der Aufwärmrunde, obwohl eine Vereinbarung das verbietet.

Schumacher holt sich Erlaubnis von Renningenieur

„Ich brauchte aus irgendeinem Grund mehr Speed um die Reifen auf Temperatur zu bringen“, verrät Schumacher junior in der Haas-Presserunde, in der nacheinander Mick, Mazepin und Teamchef Steiner sprechen. „

Also habe ich nachgefragt und die Freigabe bekommen, ihn bis Kurve drei zu überholen.“ Er betont: „Ich wollte ihn nicht behindern oder sein Leben schwerer machen, sondern nur meines leichter.“

Resultat: Platz 19 für Schumacher, Platz 20 für Mazepin. Und genau deshalb glaubt der Russe eben auch nicht, dass es Schumacher nur um sein eigenes Heil ging in der Flucht.

Mazepin vs. Schumacher: „Werde das nicht tolerieren“

Nachdem er schon in den TV-Interviews seinem Ärger freien Lauf ließ, legte Mazepin im Videocall mit der schreibenden Presse nach.

Mazepin mit klaren Worten: „Ich mag keine Leute, die frech sind und im Kampf um Platz 19 ihre wahre Natur zeigen. Solange ich in der Formel 1 fahre, werde ich das nicht tolerieren.“

Grund: Aus seiner Sicht hat Teamkollege Schumacher eine interne Absprache gebrochen. „Als ich ihn in Imola im Qualifying überholt habe, hat er rumgeheult, dass das nicht geht. Danach gab es eine Klarstellung, dass wir die Positionen halten. Trotzdem hat er mich schon in Spielberg überholt und jetzt wieder.“

Mazepin fordert: „Wir müssen Regeln finden, an die sich jeder hält – nicht nur, wenn wir wollen, sondern weil wir müssen.“

Mazepin: „Hat mich auch noch in Vettels Weg bugsiert“

„Als ich gesehen habe, dass er mich überholen will, habe ich am Funk gefragt, was das soll. Die Antwort: Wir reden später drüber. Mir war nicht bewusst, dass er grünes Licht vom Team bekommen hat."