Formel 3, Zandvoort: Schumacher fährt in die Punkte im zweiten Rennen

Nächster Schumacher peilt F1 an

Formel-3-Pilot David Schumacher fährt im zweiten Rennen im niederländischen Zandvoort in die Punkte. Zuvor indes läuft es holprig.

Formel-3-Pilot David Schumacher ist im zweiten Rennen im niederländischen Zandvoort in die Punkteränge gefahren.

Der 19 Jahre alte Trident-Pilot eroberte am Samstagabend nach starker Aufholjagd als Fünfter sechs Zähler. Schumacher kämpfte sich dabei von Platz 14 nach vorne, auf diesem hatte er den ersten Lauf am Vormittag beendet.

Bis zu einem Ausritt ins Kiesbett in der 16. von 24 Runden des ersten Rennens hatte der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher den zwölften Platz inne gehabt.

Zuversichtlich darf Schumacher auf das Hauptrennen am Sonntag (10.45 Uhr) blicken. Für dieses hatte sich der Nachwuchspilot am Freitag im Qualifying Startplatz zwei hinter Hauger gesichert.

Nach anderthalb schwierigen Jahren in der Formel 3 ist der Cousin von Formel-1-Rookie Mick Schumacher mittlerweile deutlich konstanter unterwegs.

Anfang Juli holte er in Spielberg seinen ersten Sieg, in sieben der letzten zehn Rennen fuhr er in die Punkte.