Sabitzer: FC-Bayern-Neuzugang fehlt Österreichs in WM-Quali auch gegen Schottland

Marcel Sabitzer steht Österreichs Fußball-Nationalmannschaft auch im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Schottland nicht zur Verfügung. Das teilte der nationale Verband ÖFB mit. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan WM-Qualifikation)

Der Neuzugang des FC Bayern, unlängst von RB Leipzig gewechselt, habe am Freitag in München „eine erste therapeutische Laufeinheit“ absolviert, könne aber noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. (NEWS: Alles zur WM-Qualifikation)