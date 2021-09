Bundesliga: Warum Bobic bei der Eintracht jetzt in der Kritik steht

Markus Krösche hatte sein neues Amt als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt ganz frisch angetreten, da galt es sofort die erste Herausforderung zu meistern. André Silva, der 28-Tore-Rekordmann, zog eine Ausstiegsklausel, die ihm den Abgang zu einem Champions-League-Team ermöglichte und verabschiedete sich in Richtung RB Leipzig. Den Hessen blieben nur rund 25 Millionen Euro – ein Schnäppchen für RB nach dieser Traumsaison von Silva.

Bobic erntet nach seinem Abgang Kritik

In den Fokus der Kritik dafür geriet Fredi Bobic. Der ehemalige Sportvorstand, der inzwischen für Hertha BSC arbeitet, hatte dieses Agreement ausgehandelt. Es war nicht die einzige Absprache, die Krösche zuletzt ins Schwitzen brachte. So berief sich Amin Younes bei den Vertragsverhandlungen auf Zusagen der damaligen Führungsriege um Bobic und Ex-Sportdirektor Bruno Hübner.

Krösche und der Mittelfeldspieler fanden in den Gesprächen nicht zusammen. Younes bekam die von ihm erhoffte finanzielle Wertschätzung nicht in Zahlen ausgedrückt, wollte urplötzlich nach Saudi-Arabien fliehen und blieb nun doch – zumindest vorerst – bei der Eintracht.

Absprachen sorgen für Verstimmung

Den negativen Höhepunkt erlebten die Frankfurter wenige Tage vor Schließung des Transferfensters. Auch Filip Kostic wollte eine Zusage der vorherigen sportlichen Leitung durchdrücken und seinen Wechsel zu Lazio Rom per Streik erzwingen. Die Eintracht blieb allerdings knallhart, wobei sich der italienische Hauptstadtklub beim Poker auch nicht sonderlich geschickt angestellt hatte .

Zudem wurde bekannt, dass das Gehaltsgefüge bei den Frankfurtern etwas durcheinandergekommen ist. Der nach Athen verliehene Steven Zuber verdiente rund drei Millionen Euro und zählte damit zu den Topverdienern. Hat Bobic in seiner Zeit bei der Eintracht also viel verbrannte Erde hinterlassen? Diese Ansicht ist einseitig und unfair.

Seifert-Lob für die Eintracht

Pokalsieg 2018, Europa-League-Halbfinale 2019, in drei von fünf Jahren an der Champions League geschnuppert und im Schnitt in diesem Zeitraum jeweils 14 Saisonspiele gewonnen – es war die erfolgreichste Zeit der jüngeren Vereinsgeschichte.