FC Barcelona: Emerson Royal nach Wechsel zu Tottenham Hotspur enttäuscht

Der Brasilianer wechselte am Deadline Day überraschend für 25 Millionen Euro in die Premier League zu Titelanwärter Tottenham Hotspur, zuvor war er im selben Transferfenster für elf Millionen weniger von Real Betis nach Katalonien zurückgekehrt - Barca hatte sich beim Transfer nach Sevilla 2019 ein Rückkaufrecht gesichert, von dem der Klub nun Gebrauch machte. (SERVICE: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Ich dachte, der Verein wollte, dass ich bleibe. Ich habe am Sonntag als Startspieler gespielt, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und in aller Ruhe zum Training gegangen. Dann begann ich zu realisieren, dass viele Dinge herauskamen, dass Tottenham mit Barcelona im Gespräch war, dass der Deal fast abgeschlossen war“, berichtete der 22-Jährige in der spanischen Zeitung Marca.