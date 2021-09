Jack Grealish: Manchester Citys Neuzugang reagiert auf Kritik

Der Neuzugang von Manchester City zeigt sich erbost über die neuerliche Kritik an seiner Person. Nun schießt er in einem Tweet zurück.

„Jack Grealish wirkte sehr selbstgefällig und arrogant, als er in einer Sporthalle im St. George‘s Park saß und vor dem 4:0-Sieg Englands in Ungarn mit Gabriel Clarke von ITV sprach.“

Grealish kontert Preece-Post

„Das ist der schlechteste und einseitigste Artikel, den ich je gesehen habe. Niveaulos? Neidisch? Ich konnte nicht warten wegzukommen? Wie genau?“ empörte sich der Schützling von Pep Guardiola in seiner Antwort an Ashley Preece. „Ich war mein ganzes Leben lang Villa-Fan und bin es immer noch. Das Problem ist, dass du nicht verstehst, was in der wahrten Fußballwelt abgeht.“