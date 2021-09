3. Liga: Viktoria Berlin nach Sieg in Verl wieder an Tabellenspitze

Und das auf den letzten Drücker: Aufsteiger Viktoria Berlin ist in der 3. Fußball-Liga an die Tabellenspitze zurückgekehrt. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)

Der Hauptstadtklub erkämpfte sich am Samstag beim SC Verl in der Nachspielzeit in Unterzahl ein 3:3 (0:1) und zog wieder an Wehen Wiesbaden vorbei, das tags zuvor 4:3 beim 1. FC Saarbrücken gewonnen hatte.