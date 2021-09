BVB: Marco Reus witzelt über Erling Haalands Outfits

Reus über Haaland: „Das ist mir zu spacy“

„Das muss man mal ansprechen, glaube ich. Aber irgendwie passt‘s auch zu ihm. Er ist einfach ein guter Typ“, meinte Reus in einer Medienrunde: „Wenn er die Leistung weiter so bringt, kann er von mir aus anziehen, was er will - oder auch gar nichts anziehen. Das ist mir auch egal.“