Jadon Sancho fehlt England gegen Andorra und Polen

Flügelstürmer Jadon Sancho (21) wird der englischen Nationalmannschaft in den WM-Qualifikationsspielen gegen Andorra und Polen fehlen.

Der frühere Dortmunder hatte Anfang der Woche im Training eine Prellung erlitten und war bereits für die Partie der Three Lions in Ungarn (4:0) am Donnerstag ausgefallen. Wie der englische Fußball-Verband FA mitteilte, ist der Neuzugang von Rekordmeister Manchester United zu seinem Klub zurückgekehrt.