US Open: Frances Tiafoe gönnt sich lange Toilettenpause

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Bei den US Open nimmt sich Stefanos Tsitsipas lange Toilettenpausen und erhitzt damit die Gemüter. Auch Frances Tiafoe verschwindet acht Minuten auf dem Klo.

Frances Tiafoe weilte nun auch nach einem hart umkämpften Satz in der 3. Runde gegen Andrej Rublev, den er im Tiebreak für sich entscheiden konnte, acht Minuten in der Kabine.

Was der US-Amerikaner da wohl so lange gemacht hat, ehe er wieder auf den Platz des Arthur Ashe-Stadions zurückkehrte? Das bleibt wohl sein Geheimnis.

Murray und Zverev kritisieren Tsitsipas

Rublev hingegen vertrieb sich währenddessen die Zeit auf dem Court - und zog letztlich in fünf Sätzen den Kürzeren.

Tsitsipas betonte lediglich: „Solange ich mich an die Regeln und daran halte, was die ATP als fair vorgibt, ist alles gut.“

Kommt eine neue Regel?

Im Regelbuch des Internationale Tennisverbandes (ITF) heißt es, dass die Toilettenpause in „einer angemessenen Zeit“ über die Bühne zu gehen hat.

Angemessen ist eine achtminütige Pause auf dem Klo sicherlich nicht. Gut möglich also, dass sich die Spieler in absehbarer Zeit an eine neue Regel gewöhnen müssen.