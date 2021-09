Anzeige

DFB-Team: PK mit Flick und Werner im Liveticker DFB-PK LIVE: Flick spricht Klartext bei Sané

Ist das DFB-Team einfach nicht besser?

Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft bekommen es am Sonntag in der WM-Quali mit Spitzenreiter Armenien zu tun. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

Hansi Flick feiert am Sonntag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Stuttgart Heimspiel-Premiere als Bundestrainer. Die DFB-Elf trifft in der WM-Qualifikation auf Tabellenführer Armenien. Bereits am Mittwoch geht es für Deutschland schon in Island weiter.

Deutschland steht in Gruppe J einen Punkt hinter Armenien nur auf Platz zwei. Immerhin sicherte sich der Weltmeister von 2014 beim Flick-Debüt ein 2:0 bei Fußballzwerg Liechtenstein, auch wenn die Leistung noch viel Luft nach oben hatte.

Wie will Flick die Partie gegen Armenien angehen? Welche Dinge gilt es im Vergleich zum Liechtenstein-Spiel zu verbessern? Welches Personal steht dem Bundestrainer zur Verfügung? All diesen Fragen stellt sich der 56-Jährige auf der Pressekonferenz. Auch Timo Werner wird in seiner Geburtsstadt Rede und Antwort stehen.

SPORT1 begleitet die PK im Liveticker (Hier aktualisieren).

+++ Flick über Boateng +++

„Es stimmt nicht, dass ich ihm zum Wechsel geraten habe. Man redet über gewisse Dinge, aber er ist alt genug und weiß, was er möchte. Ich finde es gut, dass er einen Verein hat, der international spielt. Er hat in den vergangenen zwei Jahren eine gute Entwicklung zurück auf ein gutes Niveau genommen. Gute Spieler sind bei uns immer willkommen.“

+++ Flick zieht erstes Fazit +++

„Ich hatte kaum Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich genieße es, es fühlt sich richtig gut an. Es macht Spaß, mit meinem Team zu arbeiten, ich habe viel Qualität in der Mannschaft.“

+++ Lob für Sané +++

„Wir haben vorhin eine Szene der Mannschaft gezeigt, als er nach einem Ballverlust hinterhergangen und den Ball zurückgeholt hat. Er ist immer in der Lage, sich Freiräume zu verschaffen und gefährlich zu werden. Seine Dynamik ist enorm wichtig, wenn er so spielt, ist alles gesagt. Er hat gezeigt, dass er bereit ist. Es hieß, wir hätten in München Probleme gehabt, das ist Unsinn und hineininterpretiert. Das wird hier auch nicht so sein.

+++ Liechtenstein-Spiel Vergangenheit +++

„Wir haben das Liechtenstein-Spiel abgeschlossen und analysiert. Wir haben heute das Abschlusstraining und werden noch an dem einen oder anderen arbeiten. Wir haben alles ausgeschöpft.“

+++ Über die Zuschauer in Stuttgart +++

„Die Fans wollen eine Mannschaft sehen, die auf dem Platz alles gibt, dann kommt auch die Unterstützung. Ich freue mich auf Stuttgart, die Stimmung war hier immer gut, auf ein halb volles Stadion sorgt für Stimmung.“

+++ Hätten uns einen anderen Start gewünscht +++

„Es ist kein spieltaktisches Problem. Die Überzeugung mit der letzten Aktion hat vielleicht gefehlt, da müssen wir hinkommen. Wir hätten uns einen anderen Start und mehr Tore gewünscht. Man weiß, dass Liechtenstein gut verteidigen kann, wir haben es nicht geschafft, unsere Abschlüsse so zu setzen, dass mehr Tore fallen. Ich sehe in der Mannschaft sehr viel Qualität und ein gutes Miteinander.“

+++ Flick lobt Armenien +++

„Sie werden versuchen, im Mittelfeld zu pressen, schalten schnell um und bringen ihre vier Offensivleute gut in Szene. Mkhitaryan und Adamyan sind schnelle und technisch gute Spieler. Wir brauchen eine gute Restverteidigung.“

+++ Flick gibt Update zum Personal +++

„Manuel Neuer hat mittrainiert, bei Robin Gosens ist die Verletzung nicht so schlimm wie befürchtet. Er hat weniger Schmerzen als nach dem Spiel. Von daher ist es ganz okay. David Raum ist der einzige gelernte Linksverteidiger, aber wir haben andere Optionen und warten ab. Kai Havertz hat einen leichten grippalen Infekt, wir müssen warten, ob er heute Nachmittag mittrainieren kann.

+++ PK beginnt früher +++

Die PK beginnt sogar ein paar Minuten früher. DFB-Pressechef Jens Grittner begrüßt Bundestrainer Hansi Flick.

+++ Gleich geht‘s los +++

Es sollte pünktlich losgehen. In wenigen Minuten wird Pressesprecher Jens Grittner erwartet.

+++ Neuer vor Comeback +++

Gegen Liechtenstein schonte Trainer Hansi Flick Kapitän Manuel Neuer und gab Bernd Leno den Vorzug. Neuer saß auf der Tribüne und schaute sich das Spiel neben Florian Neuhaus an, der ebenfalls nicht im Kader stand.

Zurück im Training: So ist der Stand bei Neuer

Die ersten Trainingstage verpasste der 35 Jahre alte Welttorhüter aufgrund einer Kapselverletzung, die er sich im Supercup gegen Borussia Dortmund zugezogen hatte. Gestern trainierte Neuer allerdings schon wieder.

+++ Gosens‘ Einsatz unklar +++

Ob der Linksverteidiger Armenien spielen kann, ist noch unklar. Der 27 Jahre alte Profi von Atalanta Bergamo hatte sich beim 2:0-Sieg in der Schlussphase verletzt und musste vom Platz.