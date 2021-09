Jude Bellingham fordert Strafen für rassistische Fans

Der BVB-Star hat „angemessene Strafen“ für die Fans der ungarischen Nationalmannschaft gefordert, die ihn und Raheem Sterling beim 4:0-Sieg der Engländer am Donnerstag rassistisch beleidigt hatten .

In der Ferenc Puskas Arena waren Affengeräusche zu hören, als sich Bellingham an der Seitenlinie aufwärmte.

Während der BVB-Profi nicht zum Einsatz kam, stand Sterling in der Startelf und erzielte beim 4:0-Erfolg der Three Lions in der 55. Minute den Führungstreffer des Vize-Europameisters. Als Sterling dieses Tor feierte, wurde er mit seiner Mannschaft zudem mit Bierbechern beworfen.