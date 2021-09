Formel 1: Qualifying in Zandvoort mit Verstappen, Hamilton, Vettel LIVE im TV, Stream, Ticker

Auch der Name Verstappen war im August 1985 den Formel-1-Fans noch kein Begriff. Erst 1994 debütierte Jos Verstappen in der Königsklasse des Motorsports. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Eine Rückkehr der Formel 1 an die niederländische Küste ermöglichte aber erst dessen Sohn Max, der seine Landsleute schon seit Jahren begeistert – und jetzt sein erstes Heimspiel in Zandvoort feiert.

Zum ersten Mal richtig ernst wird es für den Red-Bull-Piloten und die anderen Fahrer am heutigen Samstag im Qualifying.

Chaotisches Training am Freitag

Das chaotische Training am Freitag, bei dem Ferrari-Pilot Charles Leclerc am schnellsten war, hat noch nicht allzu viele Aufschlüsse darüber geben können, wem der generalüberholte Kurs in den Dünen an der niederländischen Westküste am besten liegen könnte.